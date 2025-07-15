В украинских СМИ заявляют, что командующий Украинской повстанческой армией является их национальным героем

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие-националисты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вступили в открытый конфликт с командованием подразделения из-за отказа от названия в честь командующего Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ) Романа Шухевича. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На сумском направлении националисты 80-й ОДШБр (отдельной десантно-штурмовой бригады - прим. ТАСС) ВСУ вступают в публичный конфликт с командованием бригады, которое пошло на уступки властям Польши и отказалось от названия бригады в честь коллаборациониста Шухевича", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в украинских СМИ прямо говорят, что Шухевич является их национальным героем, а Польша может вспомнить события середины XX века и геноцид местного населения, устроенный бандеровцами.

Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты под руководством Степана Бандеры и Шухевича начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.