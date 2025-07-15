В российских силовых структурах отметили, что такие публикации говорят о реальном отношении жителей Украины к мобилизации и продолжающемуся конфликту

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жители Украины в закрытых чатах начали делиться координатами зданий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в своих городах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На украинских ресурсах, информирующих о постах ТЦК, на полном серьезе обсуждают возможность финансирования российских ударов по зданиям ТЦК. Также жители стали скидывать координаты ТЦК", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "такие публикации говорят о реальном отношении жителей Украины к мобилизации и продолжающемуся конфликту".

Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах также ранее подтвердили в Минобороны России.