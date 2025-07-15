Ситуация для украинской вооруженной группировки в районе города Купянска складывается патовым образом, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бойцы Армии России берут в окружение Купянск Харьковской области, замыкая в котле подразделения ВСУ, которые находятся в патовой ситуации. Наступление на город начнется в ближайшее время, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"Ситуация для украинской вооруженной группировки в районе города Купянска складывается патовым образом. Мы видим, как наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется. Плацдарм для наступления непосредственно на сам город Купянск, я думаю, уже готов будет в ближайшее время. И настроение вооруженных формирований Украины, тех бойцов мобилизованных, которые там сейчас находятся, понять можно. Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены", - сказал Ганчев.