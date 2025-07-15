Сержант ВС РФ при штурме опорного пункта ВСУ ликвидировал 10 военных ВСУ

В Минобороны отметили, что благодаря профессионализму Самата Насимова удалось успешно выполнить задачу без потерь среди личного состава

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сержант ВС России Самат Насимов, выполняя боевые задачи по штурму украинских опорных пунктов, лично ликвидировал 10 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время штурма группа, в которую входил Самат, получила задачу захватить ключевые узлы сопротивления сил ВСУ. После марша группа внезапно атаковала лесополосу, подавив сопротивление и захватив три опорных пункта. Затем, перегруппировавшись, они продолжили наступление и захватили еще два пункта. В ходе операции сержант Насимов лично уничтожил до 10 боевиков", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что благодаря профессионализму Насимова удалось успешно выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава.

В ведомстве также рассказали о гвардии лейтенанте Сергее Порошине, который в ходе выполнения задач по маскировке российских штурмовых подразделений сумел под огнем противника скрытно развернуть систему дымового прикрытия.

"Под непрекращающимся огнем артиллерии и беспилотников противника офицер лично руководил выполнением поставленной задачи. Сергей организовал эффективную систему наблюдения и скрытно развернул систему дымового прикрытия, используя дымовые шашки с радиоэлектронным дистанционным управлением. Созданные маскирующие завесы скрыли перемещение наступающих сил пехоты и техники", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря мужеству и высоким организаторским способностям Порошина российские штурмовые группы удалось надежно защитить дымовыми завесами, что позволило им успешно выполнить поставленную задачу.