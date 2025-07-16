В зоне СВО апробируют дрон-тяжеловес, способный доставить на ЛБС до 50 кг груза

По словам официального представителя инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics, одной из главных задач было сделать аппарат доступным решением для нужд ВС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дрон-тяжеловес линейки "Сварог" с полезной нагрузкой до 50 кг для снабжения бойцов на труднодоступных участках фронта в августе начнут применять в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics.

"В августе в зоне СВО начнется применение грузового дрона-тяжеловеса линейки "Сварог" с полезной нагрузкой до 50 кг. Аппарат был разработан и испытан совместно с нашими партнерами. Сейчас машины снабжения противник просто нещадно расстреливает. Только за время моей командировки на ЛБС за неделю украинцы сожгли 10 машин доставки. Применение дронов для снабжения бойцов становится жизненно необходимым, потому что в ходе доставки гибнут люди. Доставка в зоне СВО сейчас осуществляется в основном дронами в ночное время", - заявил специалист.

По словам официального представителя инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics, одной из главных задач было сделать тяжеловес доступным решением для нужд армии. "Стоимость дрона получилась минимум в два, а то и в три раза дешевле аналогов", - подчеркнул он.