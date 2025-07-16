В Минобороны сообщили, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по скоплению пехоты и техники ВС Украины в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении.

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Также в Минобороны рассказали о работе расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" 51-й гвардейской армии Южного военного округа. Реактивщики уничтожили пункт временной дислокации расчетов беспилотных летательных аппаратов ВСУ на красноармейском направлении, который был обнаружен воздушной разведкой.

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Кроме того, операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. Гаубица Д-20 и противотанковое орудие МТ-12 были обнаружены расчетом разведывательного БПЛА, а затем, были поражены на своих огневых позициях ударными дронами на оптоволокне.