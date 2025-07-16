Группировка "Восток" уничтожила 17 пунктов управления БПЛА

Ликвидированы также самоходная артиллерийская установка и буксируемая гаубица М198 производства США

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. ВСУ за минувшие сутки потеряли 17 пунктов управления БПЛА и 4 станции спутниковой связи Starlink в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял <...> пункт боепитания, 4 станции спутниковой связи Starlink и 17 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены <...> самоходная артиллерийская установка и буксируемая гаубица М198 американского производства", - сказал Гордеев.

По словам начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Леонида Шарова, расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" группировки нанесли удар по пункту временной дислокации отдельной механизированной бригады ВСУ. Потери украинской стороны от действий "Запада" - бронетранспортер XA-185 производства Финляндии, бронемашина Maxx Pro производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие М119 производства США.

"Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавил Шаров.