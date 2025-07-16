Украинские солдаты также бросили раненых, рассказал командир мотогруппы 37-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воскресенке в ДНР оставила несколько десятков тел погибших солдат, рассказал ТАСС командир мотогруппы 37-й армии группировки войск "Восток" с позывным Арбуз.

"Двухсотых (погибших- прим.ТАСС) много. Лежат, никто их не забирает. Прямо на дорогах, по кустам. Везде лежат", - сказал командир.

Кроме того, ВСУ оставляли раненых. По словам командира, большая их часть умерла от ранений.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воскресенка в ДНР.