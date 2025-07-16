Штурмовики также вручную забрасывали взрывчатку и противотанковые мины на позиции противника

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевке, отправляя на их позиции взрывчатку при помощи радиоуправляемой игрушки, рассказал ТАСС замкомандира батальона по организации боевых действий группировки войск "Центр" Владимир Пополитов.

"На машинке с радиоуправлением заносим подарок, отправляем ТМку (противотанковую мину - прим. ТАСС) и происходит подрыв", - рассказал штурмовик.

Кроме того, штурмовики вручную забрасывали взрывчатку и противотанковые мины на позиции ВСУ, подрывая всех, кто находился внутри.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Николаевка в ДНР.