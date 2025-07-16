В Минобороны отметили, что при продвижении российских войск особое внимание уделялось безопасности мирных жителей, многие из которых оставались в подвалах своих домов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Разведчики 5-й мотострелковой бригады скрытно накопились в тылу ВСУ незадолго до штурма Николаевке в ДНР и неожиданно ударили противника в момент введения в бой основных сил российских штурмовиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сначала подготовленные группы бойцов скрытно заняли окраины населенного пункта, используя "серое" время суток и особенности рельефа местности для маскировки. Разведчики проникали буквально в нескольких метрах от вражеских постов, оставаясь незамеченными. Это позволило накопить силы в тылу противника и нанести удар в момент ввода основных сил, которые двигались в том числе на мотоциклах и квадроциклах", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что особые трудности создавала пересеченная местность с многочисленными естественными препятствиями, потребовавшая тщательной подготовки маршрутов для техники и перемещения мелких групп пехоты.

Штурмовики продвигались от дома к дому при поддержке операторов FPV-дронов. Особое внимание уделялось безопасности мирных жителей, многие из которых оставались в подвалах своих домов. Для минимизации рисков применялись точечные удары по выявленным позициям противника, использовались противотанковые мины, которые забрасывались бойцами в различные подвалы и укрытия с личным составом ВСУ.

В Минобороны добавили, что военнослужащие столкнулись с ожесточенным сопротивлением подготовленного противника, хорошо знавшего местность. Украинские подразделения активно использовали беспилотники и артиллерию.