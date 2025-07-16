Боевую задачу выполнил расчет гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" ульяновских десантников поразил украинский пункт управления дронами в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт управления беспилотной авиацией ВСУ. Противник расположил личный состав и антенны в полуразрушенных строениях, но десантники с помощью разведывательных беспилотников "Zala" вычислили все пункты управления и ретрансляторы ВСУ. Подтвержденные разведданные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией", - говорится в сообщении.

Несколькими выстрелами расчет орудия поразил цель, в результате чего активность дронов противника снизилась.

Расчет "Мста-Б" другого подразделения на данном направлении за последнее время уничтожил пункт временной дислокации, артиллерийское орудие и наблюдательный пункт ВСУ.

Наблюдателей противника обнаружили с воздуха по бликам оптики. В дальнейшем разведка зафиксировала смену личного состава на позиции. После трех пристрелочных выстрелов артиллеристы двумя снарядами поразили цель.