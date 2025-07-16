Заместитель командира штурмовой мотогпуппы 37-й армии группировки войск "Восток" подчеркнул, что тела погибших украинских военных забирают с поля боя российские бойцы

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Украинские войска отступая из Воскресенки в ДНР пытались закапывать еще живыми раненых сослуживцев, рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой мотогпуппы 37-й армии группировки войск "Восток" с позывным Рачок.

"Они своих бросают, они их не вытаскивают, ничего с ними не делают. Прикапывают живьем при отступлении, пытаются. Ушли, просто бросили и все, на произвол судьбы. Даже встречались такие, что вот видишь, и понимаешь картину, как было. Он 300 (раненый - прим. ТАСС) был, ему никто не помог. Жгут лежит рядом и он просто вытек. Такое даже встречалось", - сказал замкомандира.

Он подчеркнул, что тела погибших украинских солдат забирают с поля боя российские военнослужащие.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воскресенка в ДНР.