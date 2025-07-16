Группировка "Север" уничтожила бронетехнику и ВСУ в Харьковской области

Для атаки бойцы применили гаубицы "Мста-С", отметили в Минобороны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили из гаубиц "Мста-С" бронетехнику, пункт управления беспилотниками и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск "Cевер" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне специальной военной операции на Харьковском направлении. В этот раз расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийского подразделения армейского корпуса уничтожили бронированную технику, пункт управления и точки запуска БПЛА, а также живую силу ВСУ", - отметили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что кадрами объективного контроля было подтверждено нанесение огневого поражения, а расчеты гаубиц оперативно сменили позиции для защиты от ударных беспилотников противника.