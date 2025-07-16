Замкомандира разведбатальона группировки войск "Центр" рассказал, что российским штурмовикам приходилось работать точечно, используя FPV-дроны, чтобы не допустить гибели мирных жителей

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Украинская группировка в Николаевке в ДНР пряталась за мирными жителями, рассказал ТАСС замкомандира разведбатальона группировки войск "Центр" Владислав Разиков.

"Мы не ожидали, что зайдем в населенный пункт, а они там гуляют. Мы получили задачу штурмовать, а они там. Видно, у кого куры, кто за водой идет. И они [ВСУ] тут же, рядом. Вот дом с мирными жителями, и они тут же, либо рядом, либо над подвалом, где мирные сидят. И как туда гранату забрасывать? Никак. Или артиллерия? Она бьет точно. Они знают, что мы так не сделаем, прикрываются", - сказал военнослужащий.

В числе мирных жителей, оставшихся в Николаевке, пожилые женщины.

Он добавил, что российским штурмовикам приходилось работать точечно, используя FPV-дроны, чтобы не допустить их гибели.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Николаевка в ДНР.