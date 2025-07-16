Боец Рачок: при освобождении Воскресенки воевали наемники из Польши и Грузии

Противник ослабевает с каждым днем, заявил заместитель командира штурмового взвода

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в боях за освобождение села Воскресенка в ДНР встретились с польскими и грузинскими наемниками, рассказал заместитель командира штурмового взвода с позывным Рачок.

"В основном у них воюют наемники. Грузины встречались и поляки. Враг становится слабее с каждым днем. Мы все ближе и ближе к победе, я так считаю. Это видно все по полю боя и как у нас продвижение идет в целом по Донецкой Народной Республике", - сказал Рачок.

Он добавил, что во время штурма выдвигался на рубеж атаки на мотоцикле, но подорвался на мине. Осколками его ранило в ногу, но боец продолжил действовать уже пешком.

Также Рачок рассказал о встреченных в Воскресенке гражданских, с которыми российские военные поделились сухим пайком.

"Гражданские были. Мы бабушке воду даже оставляли. Там бабушка пожилая была. Помимо этого, семья мирных жила из четырех человек. Тоже по возможности оставляли им попить и покушать. Те же шоколадки на БЗ (боевая задача - прим. ТАСС), которые берем, мы делились с ними", - сказал он.