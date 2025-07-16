Грузоподъемность этой техники позволяет перевозить грузы массой до 150 кг, а максимальная скорость движения составляет 25 км/ч

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения тылового обеспечения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Запад" применяют наземные роботизированные комплексы для доставки продовольствия и эвакуации раненых. Об этом рассказал заместитель командира полка по тылу с позывным Ульяновск.

"Наземные беспилотные, так сказать, транспортные средства применяется у нас, мотособака на радиоуправлении. То есть для того, чтобы повысить живучесть военнослужащих, которые должны обеспечить дальнейшее продвижение материальных средств, мы на открытых участках применяем беспилотные транспортные средства", - сказал он в видео, предоставленном ТАСС Минобороны России.

Грузоподъемность этой техники позволяет перевозить грузы массой до 150 кг, а максимальная скорость движения составляет 25 км/ч, что дает возможность быстро преодолевать участки с высокой вероятностью поражения противником. При необходимости за один выезд беспилотник может точечно доставить необходимый груз и эвакуировать раненого.

Чтобы повысить эффективность доставки материальных средств бойцы применяют беспилотный летательный аппарат и беспилотное транспортное средство. "Мы используем беспилотный летательный аппарат для того, чтобы повысить точечность доставки материальных средств до самого военнослужащего", - добавил Ульяновск.