Замкомандира батальона по организации боевых действий "Центра" добавил, что группировка противника в населенном пункте была достаточно большая, однако благодаря имеющимся в распоряжении ВС РФ данным у нее не было шансов выстоять

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие координировали штурм в селе Николаевка в ДНР учитывая информацию из радиоэфира, полученную при помощи трофейной рации. Об этом рассказал ТАСС замкомандира батальона по организации боевых действий группировки войск "Центр" Владимир Пополитов.

"Они пытались использовать таблицу переговоров. Благодаря подразделениям радиоразведки мы пользуемся этими радиоперехватами, владеем обстановкой, информацией. Исходя из этого мы уже оцениваем обстановку и планируем дальнейшие действия", - сказал он.

Пополитов добавил, что группировка противника в населенном пункте была достаточно большая, однако благодаря имеющимся в распоряжении ВС РФ данным у ВСУ не было шансов выстоять.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Николаевка в ДНР.