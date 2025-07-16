ВС РФ "Ланцетом" поразили танк ВСУ в Запорожской области

Также артиллеристы группировки "Восток" уничтожили украинские пункты управления БПЛА в районе Темировки в ДНР, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении. Боевая машина скрывалась в лесополосе, но была обнаружена с воздуха и поражена. В результате удара танк полностью сгорел, а экипаж противника уничтожен", - говорится в сообщении.

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Также в ведомстве рассказали об артиллеристах группировки войск "Восток", которые поразили украинские пункты управления БПЛА в районе Темировки в ДНР. Координаты целей были получены от операторов разведывательного беспилотника "Орлан-30". В результате нанесения удара уничтожен личный состав, а также дроны, средства связи и боеприпасы ВСУ.

© Минобороны России

На красноармейском направлении в ДНР министерство отметило работу расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" группировки войск "Центр", который прикрывал российские позиции от ударов с воздуха. За один боевой выезд расчет сбил четыре ударных беспилотника ВСУ.