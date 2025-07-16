Боец Пополитов: ВС РФ накопили силы в Николаевке обманом

У ВСУ была в населенном пункте тяжелая и мотоциклетная техника, ее уничтожили в начале штурмовой операции, рассказал замкомандира батальона по организации боевых действий группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие применили военную хитрость для начала штурма села Николаевка в ДНР. Как рассказал ТАСС замкомандира батальона по организации боевых действий группировки войск "Центр" Владимир Пополитов, российские бойцы "под носом у противника" накопили силы, зайдя в соседние с ВСУ дома.

"Зайти старались незамеченно, занимая окраины села. Можно было пройти мимо их поста, особенно вот уже есть зеленка. Можно было пройти там в десяти метрах от них, они будут разговаривать там на посту или спать, мы пройдем и займем там окраины села, тихонечко зайдем в домики определенные. Естественно, когда уже основные силы пойдут, мы застаем их врасплох", - рассказал штурмовик.

После начала штурма в населенный пункт потянулись мотоциклетные группы и тяжелая техника.

По словам военнослужащего, у ВСУ также была в населенном пункте тяжелая и мотоциклетная техника. Вся она была уничтожена в начале штурмовой операции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Николаевка в ДНР.