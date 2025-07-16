Замкомандира Рачок: большая часть солдат ВСУ в Воскресенке бежала с позиций

Не успевшие сбежать солдаты противника при заходе штурмовиков ВС РФ ждали своей участи в подвалах, рассказал заместитель командира штурмовой мотогруппы 37-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Существенная часть украинской группировки в Воскресенке в ДНР бежала с позиций, сообщил ТАСС заместитель командира штурмовой мотогруппы 37-й армии группировки войск "Восток" с позывным Рачок.

"Противник в большинстве случаев бежал просто с поля боя", - рассказал он.

Заместитель командира уточнил, что противник не участвовал в стрелковых боях. Не успевшие сбежать солдаты ВСУ при заходе в населенный пункт российских штурмовиков ждали своей участи в подвалах.

Командир мотогруппы с позывным Арбуз отметил, что украинские солдаты после потери Воскресенки "боятся и отходят на дальние рубежи".

© Игорь Романенков/ ТАСС

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воскресенка в ДНР.