Боец Рачок: солдаты ВСУ продолжают отступать в занятую РФ Воскресенку

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие из-за незнания обстановки продолжают отступать в село Воскресенка в ДНР из окрестных населенных пунктов, рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой мотогруппы 37-й армии группировки войск "Восток" с позывным Рачок.
"Они тоже еще бегут [в Воскресенку]. По незнанию туда отходят", - рассказал замкомандира.
Он добавил, что по этой причине число погибших украинских военнослужащих в Воскресенке продолжает расти.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воскресенка в ДНР.