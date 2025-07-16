По этой причине число погибших украинских военнослужащих в населенном пункте продолжает расти, отметил замкомандира штурмовой мотогруппы 37-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие из-за незнания обстановки продолжают отступать в село Воскресенка в ДНР из окрестных населенных пунктов, рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой мотогруппы 37-й армии группировки войск "Восток" с позывным Рачок.

"Они тоже еще бегут [в Воскресенку]. По незнанию туда отходят", - рассказал замкомандира.

Он добавил, что по этой причине число погибших украинских военнослужащих в Воскресенке продолжает расти.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воскресенка в ДНР.