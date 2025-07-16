В последние несколько суток противник также увеличил число обстрелов в районах населенных пунктов Зеленое и Старица, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за последнее время увеличили число атак у Волчанска Харьковской области. На некоторых участках фронта противник свыше 10 раз в сутки атакует в попытке вернуть ранее утраченные рубежи, однако армия РФ отражает все накаты. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в последние несколько суток ВСУ увеличили число обстрелов и атак в районах населенных пунктов Зеленое, Старица и Волчанск Харьковской области.

"Украинские боевики за сутки в среднем более 10 раз атакуют в попытке вернуть ранее утраченные рубежи, ВС РФ успешно отражают все контратаки. На данный момент противник, неся потери, продолжает реализовывать свой замысел, игнорируя численный перевес ВС РФ и более современное вооружение и военную технику", - сказал он.