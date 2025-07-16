Rhinos Group ранее в боевых действиях не участвовало, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило к Алексеевки в Сумской области новое спецподразделение ГУР МО Украины "Ринос груп" (Rhinos Group), на вооружении которых стоят в том числе роботизированные комплексы. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР "Ринос груп" (Rhinos Group), которое ранее не участвовало в боевых действиях. На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее ТАСС силовики, на сумском и харьковском направлении всего действуют более 40 бригад и полков ВСУ.