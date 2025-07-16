Военный эксперт добавил, что на этом участке фронта российская армия также улучшила логистику подразделений

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев на участке Кисловка - Петропавловка Харьковской области подравняли линию фронта шириной в 12 км и до 800 м вклинились в оборону Вооруженных сил Украины на данном направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий наши войска улучшили тактическое положение на широком участке фронта. В частности, с востока Петропавловки и до юго-запада Кисловки ВС РФ подровняли линию боевого соприкосновения шириной в 12 км. Вклинивание в глубину обороны противника на разных участках составило от 300 до 800 м", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что на этом участке фронта российская армия также улучшила логистику подразделений.