Как отметили в российских силовых структурах, это не первый такой случай

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Командир штурмовой группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с позывным Лис намеренно отдал приказ на уничтожение церкви в селе Кондратовка Сумской области во время боев. Это стало известно из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении ТАСС.

"Церковь тоже не жалеем, они не верили в Бога, они там бабки собирали, поэтому тоже взрывать ее. Заходите, Фюрер (позывной одного из штурмовиков ВСУ - прим. ТАСС) придет. Идете, зачищаете зеленку, потом церковь взрывайте гранатами", - сказал в радиоэфире командир с позывным Лис.

Как отметили ТАСС в российских силовых структурах, это не первый подобный случай: ранее ВСУ уничтожили десятки храмов в Курской области во время ее оккупации. "Позывной "фюрер" одного из вражеских штурмовиков говорит о многом. О многом говорит и тот факт, что фашисты уничтожают церковь на территории, которую они считают своей", - отметил собеседник агентства.