Кимаковский: в селе Январском ударом ФАБ уничтожили часть резерва ВСУ

Переброшенные резервы были из числа тыловых подразделений, отметил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Российские войска ударом ФАБ уничтожили в селе Январском на границе Днепропетровской области и ДНР часть переброшенного недавно резерва, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Январском наши ФАБ не дали переброшенным недавно вооруженным формированиям окопаться и вообще хоть что-то сделать. Часть подразделения сразу была уничтожена", - сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что переброшенные резервы были из числа тыловых подразделений.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что украинское командование перебросило тыловое подразделение ВСУ на границу ДНР и Днепропетровской области для удержания обороны.