Марочко: силы РФ на 1 км вклинились в оборону ВСУ у Зеленой Долины в ДНР

ВС РФ заняли новые позиции в лесополосе, указал военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Российские бойцы, совершив рывок, на 1 км вклинились в оборону ВСУ у Зеленой Долины ДНР и заняли новые позиции в лесополосе, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе рывка с направления населенного пункта Зеленая Долина по направлению реки Нитриус в ДНР нашим войскам удалось вклиниться на 1 км в глубину обороны противника и занять украинские позиции в лесополосе", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что продвижением у реки Нитриус российские бойцы сокращают межпозиционное пространство и прижимают подразделения ВСУ к водной преграде на участке фронта от юга Карповки до северо-востока населенного пункта Среднее. "Это значительно ухудшает оперативно-тактическую обстановку для вооруженных формирований Украины, поскольку позиции в прибрежной зоне находятся в низине и хорошо простреливаются ВС РФ", - сообщил он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы серьезно закрепились в освобожденной 11 июля Зеленой Долине и создали плацдарм для дальнейшего продвижения.