Женщина при эвакуации пострадала от атаки украинского дрона, сообщил глава Харьковской ВГА

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ эвакуировали восемь мирных жителей из освобожденного села Меловое в Харьковской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, одна женщина при эвакуации получила ранение от атаки украинского дрона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Как сообщило Минобороны России, 3 июля в результате решительных действий бойцов группировки "Север" был освобожден населенный пункт Меловое в Харьковской области.

"Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации эвакуировали восемь человек из населенного пункта Меловое Купянского района. Уже на территории России харьковчан встретили сотрудники нашей администрации и оказали необходимую поддержку. Одна женщина из числа эвакуированных граждан получила ранение в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника. В данный момент она находится в лечебном учреждении, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Ганчев.

Он добавил, что, по словам жителей, в Меловом еще проживает мирное население, которое ежедневно подвергается атакам ВСУ.