Летчики с морской душой: история и боевое применение авиации ВМФ России

17 июля отмечается День авиации Военно-морского флота (ВМФ) России. Отечественная морская авиация связана с историей мирового воздухоплавания, а летчики ВМФ защищали и продолжают защищать безопасность и интересы нашей страны. ТАСС вспомнил яркие страницы истории военно-морской авиации России

Асы двух стихий

День рождения морской авиации российского флота приурочен к воздушному сражению лета 1916 года: четыре русских гидроплана отбили нападение германских самолетов на военно-морскую базу на острове Эзель (Сааремаа) в Балтийском море. Два "немца" были сбиты, остальные спаслись бегством.

Однако историю российского воздухоплавания и ВМФ связывает намного более раннее событие. В 1881 году морской офицер Александр Можайский получил патент на изобретенный им "воздухоплавательный снаряд". Имея отличное техническое образование и средства на исследования, в 1870-х годах Можайский занялся разработкой летательного аппарата тяжелее воздуха. По свидетельствам историков, полезной нагрузкой одной из ранних уменьшенных моделей Можайского стал офицерский кортик. Самолет морского офицера обладал всеми современными элементами конструкции: фюзеляжем (выполненным в форме лодки для возможности приводнения), неподвижным крылом, хвостовым оперением с отклоняемыми рулями, шасси, двигателями, пропеллерами. Аппарат был построен и испытан, хоть и неудачно — помимо прочего, технологии конца XIX века не позволяли создать достаточно мощную силовую установку.

Первые самолеты для морской авиации Российской империи были закуплены в Великобритании, Франции и других странах в 1911 году, однако к 1913 году отечественные авиаконструкторы разработали собственные удачные конструкции, принятые на вооружение. В Первую мировую войну Россия вступила с 18 гидросамолетами, однако вскоре их число выросло до 77, были сформированы воздушные дивизии Черного и Балтийского морей.

Летчиком русской морской авиации был первый в мире ас, воевавший с ампутированной конечностью. В июле 1915 года мичман Александр Прокофьев-Северский атаковал в Рижском заливе обнаруженный им немецкий эсминец. Во время атаки гидросамолет мичмана был сбит и упал на воду, Прокофьев-Северский получил тяжелые ранения, его раздробленную правую ногу позднее ампутировали ниже колена. Однако морской летчик не унывал, после операции тренировался ходить на протезе, а уже на следующий год после операции эффектно доказал пригодность к летной работе: на "летающей лодке" М-9 пролетел под Николаевским (Благовещенским) мостом в центре Петербурга, едва не врезавшись в прогулочное судно. Император Николай II узнал о происшествии, однако вернул рапорт о нем с резолюцией "Читал. Восхищен. Пусть летает". К 1917 году на счету одноногого аса было уже 13 побед в воздушных боях.

Великая Отечественная война, эра реактивной ракетоносной авиации

Морская авиация СССР внесла значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Летчики совершили свыше 35 тыс. боевых вылетов, уничтожили более 5,5 тыс. самолетов противника, отправили на дно 407 вражеских кораблей и 371 судно.

Спустя полтора месяца после нападения гитлеровской Германии и ее союзников на СССР, в ночь на 8 августа 1941 года, летчики 1-го минно-торпедного авиаполка ВВС Балтийского флота уже бомбили Берлин. Советские дальние бомбардировщики ДБ-3 поднялись с острова Сааремаа в Балтийском море с предварительно модернизированного аэродрома, в сложных метеоусловиях долетели до германской столицы, нанесли бомбовый удар и вернулись. Дерзкая операция в тяжелой обстановке первых месяцев войны показала армии, гражданам и союзникам Советского Союза, что советская авиация способна громить врага в его глубоких тылах.

После завершения Второй мировой войны СССР и США — бывшие союзники по антигитлеровской коалиции — оказались на разных сторонах мировой геополитической арены. Соединенные Штаты развивали авианосцы, с палубы которых могли подниматься самолеты — носители ядерных боеприпасов. Советский Союз нашел асимметричный ответ: противокорабельные крылатые ракеты. Один такой боеприпас способен отправить на дно даже крупный корабль противника. Авиация ВМФ СССР стала мощной сдерживающей силой в Мировом океане — к 1991 году на ее вооружении стояли более 2 тыс. самолетов и вертолетов: свыше 300 ракетоносцев, более 700 бомбардировщиков, разведчики, противолодочные самолеты, штурмовики и боевые вертолеты.

Космонавты — морские летчики Первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин после окончания в 1957 году военного авиационного училища и до зачисления в отряд Центра подготовки космонавтов в марте 1960 года проходил службу летчиком в истребительной части ВВС Северного флота в Мурманской области. Гагарин летал на реактивном истребителе МиГ-15 в сложных метеоусловиях и ночью. Космонавт Павел Беляев был командиром космического корабля "Восход-2", с борта которого впервые в мире совершил выход в открытый космос Алексей Леонов. Однако до отбора в первый отряд космонавтов СССР Беляев с июня 1945 года служил в ВВС Тихоокеанского флота и даже участвовал в войне с Японией в августе — сентябре того же года. В 1959–1960 годах летчик был командиром эскадрильи ВВС Черноморского флота. К морской авиации имели отношение многие другие советские летчики-космонавты: Георгий Шонин, окончивший Ейское военно-морское авиационное училище, совершивший четыре космических полета Александр Викторенко, служивший в военно-морской авиации Балтфлота, Юрий Лончаков — выпускник Оренбургского высшего военного авиационного училища летчиков, служивший командиром стратегического бомбардировщика Ту-16 морской авиации. Показать ещё

В воздушном бою 1916 года, в честь которого установлен День авиации ВМФ России, русские "летающие лодки" базировались на авианосном судне "Орлица". Переделанный грузопассажирский пароход не обладал летной палубой, мог спускать на воду и поднимать на борт гидросамолеты с помощью крана. С 1960-х годов в ВМФ СССР начали появляться авианесущие корабли: сначала вертолетоносцы и носители самолетов вертикального взлета и посадки, а затем тяжелые авианесущие крейсеры (ТАКР), способные принимать "традиционные" горизонтально взлетающие и садящиеся истребители. ТАКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" участвовал в операции ВМФ России в Сирийской Арабской Республике: в 2016–2017 годах морские летчики совершили с его палубы 420 боевых вылетов, поразив более 1,2 тыс. объектов террористических группировок.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" © Андрей Лузик/ ТАСС

Морская авиация в специальной военной операции

Как сообщил начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда", морская авиация, как и другие родовые составляющие флота, принимает активное участие в специальной военной операции. "Мы применяем как штурмовую, истребительную, так и специальную авиацию: обеспечиваем поисково-спасательные действия на воде и на суше", — сказал он.

"У нас было несколько случаев применения в одном вылете оружия как по земле, воде и воздуху. <...> Поражен беспилотник, катер и вертолет. В другом вылете — самолет, катер и [нанесен] удар по наземным целям", — добавил Пахомов. По словам начальника морской авиации ВМФ, подобная тактика многосферного удара была опробована еще в Сирийской Арабской Республике. "В одном вылете два экипажа у нас выполнили поставленную задачу — каждый поразил по три цели. Экипажи уже получили государственные награды", — сообщил он.

Обретение флага В 2024 году российские морские летчики впервые в истории получили свой флаг. Ранее у морской авиации не было собственного символа. Флаг в ходе торжественной церемонии передал начальнику морской авиации ВМФ Андрею Пахомову главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. На флаге изображены золотистый якорь с якорной цепью (олицетворяющие морскую службу) с крыльями (символ скорости, полета, мобильности), а сине-голубые лучи на белом фоне напоминают Андреевский флаг ВМФ России. "Вручение флага морской авиации является историческим событием и закономерно стало подтверждением огромных заслуг морских летчиков перед Отечеством и Военно-морским флотом. <...> В настоящее время для морской авиации нет невыполнимых задач в воздушном пространстве над морем и над землей в различных климатических зонах и широтах", — приводит Минобороны России слова адмирала Моисеева. Показать ещё

"Морская авиация Черноморского флота решает задачи как в интересах объединенной группировки войск, так и по планам командующего Черноморским флотом осуществляет оборону пунктов базирования корабельных сил флота, аэродромов, важных военных и гражданских объектов", — отметил вклад морских летчиков главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в поздравлении военнослужащих с Днем Черноморского флота (ЧФ) в мае 2025 года.

В июле 2024 года в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге сообщалось, что морская авиация ВМФ совершила в спецоперации уже свыше 11 тыс. боевых вылетов, уничтожила более 400 целей, среди которых 50 летательных аппаратов.

Летчики против морских дронов

Морские летчики эффективно нейтрализуют новейшую угрозу, возникшую в ходе спецоперации, — украинские безэкипажные катера (БЭК) различного типа, в определенный период наращивавшие атаки на корабли и базы Черноморского флота ВМФ России.

Десантно-боевой вертолет Ка-29 © Юрий Смитюк/ ТАСС

В сентябре 2023 года российское военное ведомство отчиталось об уничтожении морскими летчиками и моряками Черноморского флота 15 морских целей ВСУ за неделю: 13 полупогружных БЭК, а также трех быстроходных катеров с десантниками украинских сил специальных операций.

Одним из наиболее результативных дней для морской авиации ЧФ стало 16 мая 2024 года: лишь за один день летчики уничтожили 15 морских дронов ВСУ. Судя по опубликованному видеоролику, применялись бортовые автоматические пушки вертолетов Ми-24, а также огонь из стрелкового оружия.

На других обнародованных кадрах показывается, как морские летчики поражают цели в акватории Черного моря вооружением самолетов-истребителей Су-30СМ — автоматической скорострельной пушкой, а также авиационными бомбами. "На данном воздушном судне мы выполняем задачи разного спектра на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью", — рассказал один из членов экипажа истребителя. Он сообщил, что истребители несут дежурство, по команде в кратчайшее время взлетают, в указанном районе с помощью бортового радара или визуально находят цели и уничтожают их.

"Уничтожение БЭК — это сложная задача, так как цель достаточно маленькая и на фоне моря его очень сложно обнаружить, — добавил морской летчик. — Сложность задачи заключается и в том, что на прицеливание во время пикирования на цель у тебя доли секунды".

"Работа интересная, полезная. Самое главное — защита нашей страны, — сказал его сослуживец. — Работа нелегкая, не совсем безопасная, есть свои риски. Ничего, стараемся, выполняем все поставленные перед нами задачи".

Виктор Бодров