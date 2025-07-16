ВС РФ "Искандером" ударили по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ в Одесской области

Уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления комплекса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские военные ударили "Искандером" по месту расположения украинского ЗРК С-300ПС в Одесской области.

"Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ в районе населенного пункта Гвардейское Одесской области. В результате огневого поражения уничтожены: две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.