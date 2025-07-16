ВС РФ открыли путь к границе с Днепропетровской областью

Этого удалось достичь после освобождения Новохатского в ДНР, отметили в Минобороны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток", освободив Новохатское в ДНР, открыли путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" в результате успешного наступления освободили населенный пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике. В ходе боя штурмовики закрепились в селе и выбили украинских боевиков, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью. Подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперед, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что, проведя зачистку зданий и сооружений военнослужащие развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории.