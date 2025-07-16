Штурмовики Су-25 поразили с малых высот авиаракетами военных ВСУ

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 поразили авиаракетами с малых высот личный состав ВСУ, укрывавшийся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 поразили живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Восток". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожена живая сила противника", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что после применения авиационных средств поражения экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.