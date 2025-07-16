Попасть на позиции украинские оккупанты могут лишь по нескольким дорожным направлениям, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Подготовленные позиции ВСУ в районе города Краматорска в ДНР не смогут долго удерживать натиск ВС РФ по причине недостаточного числа личного состава и проблем с логистикой. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее одна из местных жительниц выложила в открытый доступ видео, на кадрах которого можно увидеть инженерные сооружения, подготовленные военнослужащими ВСУ в районе города Краматорска.

"Сами вэсэушники не стали восхищаться "гением инженерной мысли", отметив, что в украинской армии банально не будет живой силы для занятия позиций. Помимо этого, попасть на позиции украинские оккупанты могут лишь по нескольким дорожным направлениям, которые заранее будут вскрыты нашей разведкой", - сказал собеседник агентства.