Многие в командовании поддерживают "Батьковщину", указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко по факту владеет 14-й механизированной бригадой ВСУ, командование которой крайне лояльно к политику. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Все политические партии на Украине поделили между собой электорат ВСУ и даже сравнительно "небоевая" Юлия Тимошенко имеет в распоряжении лояльную 14-ю механизированную бригаду, многие в командовании которой поддерживают "Батьковщину", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, несмотря на определенный резонанс в украинских СМИ касательно выделения дополнительных 412 млрд гривен (766,3 млрд рублей) на нужды ВСУ, событие является заурядным. Решение о дополнительном финансировании ВСУ произошло фактически в кредит и было принято западными кураторами киевского режима, добавил он. Депутаты лишь высказали свое формальное одобрение.

"Однако в этой новости интересен сам процесс голосования: в Верховной раде фактически началась потасовка. Каждая политическая сила пыталась заявить о своей заслуге в привлечении этих средств и требовала перевести их на нужды подконтрольных себе вооруженных формирований", - отметил собеседник.