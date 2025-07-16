17 июля отмечается 109-я годовщина со дня образования морской авиации ВМФ России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев отметил действия морских летчиков, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, обеспечивающих безопасность Крыма и прилегающей акватории.

17 июля отмечается 109-я годовщина со дня образования морской авиации ВМФ России.

"Морская авиация ВМФ достойно выполняет задачи любой сложности во всех климатических условиях и широтах, включая Арктику. Отдельно отмечу действия летчиков морской авиации, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, обеспечивают безопасность Крыма и прилегающей акватории", - сказал адмирал Моисеев, слова которого приводят в Минобороны РФ.

Главком ВМФ поздравил морских летчиков и ветеранов морской авиации и пожелал им успехов в выполнении поставленных задач и продолжении исторических традиций воздушной составляющей российского флота.

В ведомстве напомнили, что в ноябре 2024 года Моисеев вручил морским летчикам первый в истории России флаг морской авиации ВМФ. Вручение флага явилось историческим событием и закономерно стало подтверждением огромных заслуг морских летчиков перед Отечеством.

О Дне морской авиации

День морской авиации ВМФ России был учрежден в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ России от 15 июля 1996 года, а дата выбрана в память о первой победе русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем, произошедшей 17 июля (4 июля по старому стилю) 1916 года. В этот день четыре гидросамолета поднялись с авианосного судна "Орлица" Балтийского флота в воздух и вступили в бой над морем с четырьмя немецкими самолетами для защиты от их ударов русской военно-морской базы на острове Сааремаа. В ходе сражения, закончившегося полной победой русских морских летчиков, два кайзеровских аэроплана были сбиты, а два обратились в бегство. Этот день принято считать днем рождения морской авиации российского ВМФ.

В современной России морская авиация - род сил ВМФ, предназначенный для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах. Морские летчики выполняют задачи прикрытия группировок кораблей и объектов флота от ударов противника с воздуха, уничтожения самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а также ведения воздушной разведки. Также летчики флота наводят ударные средства на корабельные силы противника и выдают целеуказания. Кроме того, морская авиация задействуется при проведении поисково-спасательных работ на море.