Лейтенант обнаружил скопление противника и уничтожил до 10 солдат ВСУ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лейтенант Денис Пшеничный выявил огневую точку противника и уничтожил до десяти украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Лейтенант в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по огневой поддержке штурмовиков на западных окраинах одного из населенных пунктов.

"Денис, используя рельеф, скрытно пробрался на огневую точку, расположенную посреди открытого участка местности. На позиции лейтенант Пшеничный, быстро сориентировавшись в ситуации, определил места скопления украинских боевиков и открыл по ним огонь из своего стрелкового оружия, уничтожив до десяти человек личного состава противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, позже Пшеничный вызвал на себя огонь вражеского пулеметного расчета и в момент перезарядки пулемета подавил огневую точку противника.

Как подчеркнули в ведомстве, действия лейтенанта позволили штурмовой группе закрепиться на позициях опорного пункта противника. Это позволило освободить населенный пункт с минимальными потерями личного состава.

Также в министерстве рассказали о подвиге гвардии рядового Алексея Колмогорова. Он выполнял боевую задачу по охране и обороне ранее занятых рубежей.

"В результате атаки [беспилотников ВСУ] двое военнослужащих получили ранения. Несмотря на продолжающиеся атаки со стороны противника, гвардии рядовой Колмогоров, проявив храбрость, незамедлительно выдвинулся к пострадавшим. Алексей оказал им необходимую первую помощь и лично доставил их в укрытие для организации дальнейшей эвакуации", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что в дальнейшем рядовой вернулся на позицию. В ходе наблюдения им был обнаружен еще один вражеский беспилотник, который Колмогоров уничтожил метким выстрелом из штатного оружия. "Благодаря смелости и самоотверженности гвардии рядового Алексея Колмогорова подразделение удержало ранее занятые позиции без потерь среди личного состава", - подчеркнули в военном ведомстве.