Особенно активны жители Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Жители приграничных регионов Украины все чаще передают силовикам РФ координаты объектов ВСУ, в среднем доходит до 20 обращений в день. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В последний месяц участились сообщения от местных жителей, желающих передать координаты объектов ВСУ. Особенно чувствуется увеличение активности в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Если приблизительно называть цифры - в среднем выходит около 15-20 обращений в день", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что не каждое такое сообщение приводит к поражению реального объекта, "но такого всплеска активности местного населения не было давно".

Также собеседник агентства добавил, что многие жители целенаправленно передают данные о перемещениях сотрудников и местах дислокации территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). "То есть даже довольно патриотично настроенные украинцы готовы пойти на риск, лишь бы темпы мобилизации хоть ненадолго снизились из-за удара. Такая позиция граждан говорит о многом", - отметил он.

Только за последнее время произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отметил, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах ранее также подтвердили в Минобороны России.