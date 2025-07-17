За две недели БДК "Ослябя" совершил переход вдоль приморского побережья и островной зоны к Камчатскому полуострову и обратно

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Ослябя" Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил штурманский поход с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С. О. Макарова. В походе курсанты прошли штурманскую практику, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В ходе морской практики курсанты закрепили на практике полученные в учебном заведении знания по штурманским дисциплинам, укрепили навыки управления кораблем, несли вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров. На переходе по маршруту преподаватели ТОВВМУ и офицеры штурманской боевой части корабля проводили с курсантами учебные занятия", - говорится в сообщении.

Штурманский поход стартовал из Владивостока до Петропавловска-Камчатского. За две недели БДК "Ослябя" совершил переход вдоль приморского побережья и островной зоны к Камчатскому полуострову и обратно. На борту корабля было около 70 курсантов, а также преподаватели и начальник кафедры кораблевождения капитан 1 ранга Алексей Данилов. Корабль за время похода прошел более 3 тыс. морских миль.