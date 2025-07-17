В Минобороны отметили, что "подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперед, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Штурмовые группы группировки войск "Восток" застали ВСУ врасплох, ворвавшись в донецкое село Новохатское на кроссовых мотоциклах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Накануне ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Новохатское в ДНР военнослужащими 36-й гвардейской мотострелковой бригады.

"Чтобы застать противника врасплох, действовать штурмовым группам приходилось на кроссовых мотоциклах, а также в пешем порядке, продвигаясь через лесополосы. Прорвав оборону и закрепившись в селе, мотострелки выбили украинских боевиков, открыв себе путь к еще одному участку границы республики с Днепропетровской областью", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что "подразделения группировки войск "Восток" успешно продвигаются вперед, улучшая тактические позиции на южнодонецком направлении".