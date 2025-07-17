Уничтожено орудие полевой артиллерии противника

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Восток" составили за сутки до 200 военных и 18 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", 9 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 18 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

По его данным, в результате контрбатарейной борьбы также уничтожено орудие полевой артиллерии противника.