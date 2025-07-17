ВСУ потеряли 220 военных и 25 БПЛА за сутки от действий группировки "Запад"

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили более 220 военных, 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 5 складов боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

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"За сутки потери противника составили более 220 военнослужащих, гаубица Paladin производства США, гаубица Д-30, 14 минометов, 19 автомобилей и 2 роботизированных платформы. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - сказал Шаров.