Штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" отметил, что раненым ВСУ даже не оказывают первую помощь

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Украинские войска при бегстве из села Новохатское в ДНР оставили десятки тел погибших сослуживцев, рассказал ТАСС штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Бода.

"Бросают двухсотых десятки, своих бросают. Никто их не забирает. Допустим, трехсотый (раненый - прим.ТАСС) лежит, они его бросили, сами убежали. Даже не оказывают первую помощь", - сказал штурмовик.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новохатское в ДНР.