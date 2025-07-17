Уничтожены транспортные средства противника, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ, уничтожив транспортные средства противника возле города Константиновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Константиновка операторы FPV-дронов Южной группировки войск сорвали попытку ротации ВСУ, уничтожив транспортные средства противника", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что первую попытку доставки живой силы ВСУ пытались осуществить в темное время суток, используя квадроциклы. Затем украинские подразделения попытались подвезти свою пехоту на передний край на автомобильной технике. Оба раза попытки противника провести ротацию своих передовых подразделений были сорваны операторами FPV-дронов, отметили в Минобороны.