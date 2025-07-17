Укрытие и минометная позиция были обнаружены разведывательным дроном в одной из лесополос, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов добровольческого отряда "БАРС-27" Южной группировки войск уничтожили блиндаж и замаскированную минометную позицию ВСУ на крамоторско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты беспилотных летательных аппаратов добровольческого отряда "БАРС-27" Добровольческого корпуса Южной группировки войск поразили блиндаж и хорошо замаскированную минометную позицию ВСУ на крамоторско-дружковском направлении", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что укрытие и минометная позиция были обнаружены разведывательным беспилотником в одной из лесополос. После этого по ним были нанесены удары с использованием нескольких FPV-дронов.