Были уничтожены операторы беспилотников противника, а также средства связи и боеприпасы к FPV-дронам, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Оператор БПЛА Supercam группировки войск "Восток" навел артиллерию для уничтожения пункта управления беспилотной авиацией ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет БПЛА "Суперкам" 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" выявил пункт управления беспилотной авиацией противника, оборудованный в блиндаже. В ходе ведения детальной разведки на южно-донецком направлении военнослужащие обнаружили точку запуска украинскими боевиками разведывательных и боевых дронов, а также место, откуда велось управление ими", - сказали в ведомстве.

Там информировали, что по переданным координатам расчеты артиллерии нанесли точные удары, в результате которых были уничтожены операторы беспилотников ВСУ, а также средства связи и боеприпасы к FPV-дронам.

"Работы много - летаем каждый день. Сели, взлетели сразу же, потому что сейчас идет наступление - нашей пехоте нужна серьезная поддержка. Выявляем артиллерию, помогаем продвижению, чтобы пехота смогла зайти в населенный пункт. Также срываем ротации противника", - рассказал старший оператор с позывным Лавр на видео, предоставленном Минобороны РФ.