Артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря своевременным данным, полученным средствами воздушной разведки, была выявлена активность украинских боевиков в заброшенном доме, откуда неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Расчет орудия Д-30 предельно точным выстрелом уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что при выполнении огневых задач в Запорожской области артиллеристы взаимодействуют с расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

"Приходит корректировка, минута-две, может, чуть больше, и уже по корректировке стреляем. Можем сразу попасть в блиндаж либо по пунктам управления БПЛА, либо по минометным расчетам, разное бывает", - пояснил номер расчета с позывным Отец на видео, распространенном Минобороны РФ.