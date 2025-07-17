Расчеты орудий М-46 уничтожили гаубичную батарею ВСУ на харьковском направлении

ВС РФ обнаружили противника при помощи расчетов БПЛА и системы акустической разведки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Расчеты буксируемых полевых пушек М-46 группировки войск "Север" уничтожили гаубичную батарею и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты 130-мм буксируемых гаубиц М-46 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" выполнили огневые задачи по уничтожению гаубичной батареи и пункта управления БПЛА ВСУ на харьковском направлении", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что противник был обнаружен при помощи расчетов БПЛА и системы акустической разведки.

В министерстве отметили, что на каждую цель расчеты орудий затратили по одному снаряду. Высокий профессионализм артиллеристов позволил развиться успешному продвижению штурмовых подразделений на данном участке фронта.