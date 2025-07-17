После применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил авиаракетами пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.