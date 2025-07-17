Как уточнили в Минобороны, оттуда запускались FPV-дроны и дроны-разведчики

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины с личным составом в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Благодаря данным, полученным средствами воздушной разведки, была выявлена активность украинских боевиков в заброшенном доме, откуда неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Расчет орудия Д-30 оперативно развернулся и предельно точным выстрелом уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом", - сообщили в военном ведомстве.

"Приходит корректировка - минута-две, может чуть больше, и уже по корректировке стреляем. Можем сразу попасть в блиндаж, либо по пунктам управления БПЛА, либо по минометным расчетам", - рассказал журналистам артиллерист с позывным Отец. В Минобороны отметили, что артиллеристы группировки войск "Днепр" постоянно взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь по противнику.