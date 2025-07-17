В населенный пункт военнослужащие ВС РФ заходили группами по два человека

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Малой в одиночку зачистил от украинских войск лесополосу у села Новохатское в ДНР. Как рассказал ТАСС сам участник операции, изначально бойцы шли вдвоем, однако один из них получил ранение и был вынужден откатиться.

"Мы с напарником шли, числили лесополки, пока он не получил ранения. Я ему помог зажгутовать. Потом пошел с ним на выкат. После помощи ему с выкатом пошел обратно штурмовать лесополосу", - сказал штурмовик.

Он добавил, что в населенный пункт российские военнослужащие заходили группами по два человека. В противостоянии штурмовикам "Востока" ВСУ делали упор на беспилотной авиации.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новохатское в ДНР.